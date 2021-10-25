Україна отримала 600 мільйонів доларів кредиту від Єврокомісії [ Редактировать ]
Завершальний транш макрофінансової допомоги. Україна отримала 600 мільйонів доларів кредиту від Європейської комісії.
Це друга й остання частина траншу екстреного пакету ЄС, спрямованого на те, щоб допомогти подолати економічні наслідки пандемії. У Єврокомісії високо оцінили прогрес України в узгоджених політичних заходах у межах програми боротьби з COVID-19.
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