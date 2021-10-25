Один військовий поранений на сході країни. Його ушпиталили. Стан армійця - середньої тяжкості.

Від початку доби противник чотири рази відкривав вогонь по українських позиціях. Біля Кам'янки ворог застосував заборонені Мінськом міномети. А поблизу Пісків та Золотого-4 гатив із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На Луганщині зафіксований перетин лінії розмежування ворожим безпілотником. Наші армійці змушені були відкривати вогонь у відповідь.