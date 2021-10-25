На Донбасі ворог поранив українського військового [ Редактировать ]
Один військовий поранений на сході країни. Його ушпиталили. Стан армійця - середньої тяжкості.
Від початку доби противник чотири рази відкривав вогонь по українських позиціях. Біля Кам'янки ворог застосував заборонені Мінськом міномети. А поблизу Пісків та Золотого-4 гатив із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
На Луганщині зафіксований перетин лінії розмежування ворожим безпілотником. Наші армійці змушені були відкривати вогонь у відповідь.
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У районі Кам'янки противник відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру.
Цей тиждень на передовій знову видався запеклим - снайпери, мінометні обстріли й навіть бомбардування з дронів. У лавах українських захисників - четверо поранених.
Поблизу Луганського противник обстріляв українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів. А біля Південного - зі стрілецької зброї. Втрат серед армійців немає.
Поблизу Луганського противник обстріляв українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Березового та Красногорівки противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів. Неподалік Золотого і Троїцького застосував важкі міномети. А на Донеччині запустив через лінію розмежування безпілотник.