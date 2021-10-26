Україна засуджує незаконні дії окупаційних органів Криму [ Редактировать ]
Україна засуджує незаконні дії окупаційних органів Криму. Таке заявили в представництві президента в Криму. Ідеться про затримання активістів напередодні поблизу будівлі суду. Серед 21 затриманого - кримські татари, журналісти та адвокати.
Люди зібралися біля суду, де розглядали апеляційну скаргу на вирок фігурантам так званої справи "Хізб ут-Тахрір". Російські силові відомства в тимчасово окупованому Криму ситуацію наразі не коментували.
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