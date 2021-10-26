Освітяни та чиновники мають вакцинуватися до восьмого листопада. Інакше їх усунуть від роботи, а зарплату поставлять на паузу. Такі вимоги не зачеплять лише тих, хто має медичний висновок про протипоказання до щеплення. І перспектива таких обмежень - мотивувала українців.

Другий тиждень поспіль у центрах вакцинації не вщухає ажіотаж. Люди стоять у чергах годинами. Кількість вакцинованих в країні вже наближається до 16 мільйонів. З них половина отримала дві дози. Оксана Мурашова розповість про ситуацію у столичному центрі імунізації.

Ольга, жителька Києва:

Хворіла тяжко, була в реанімації. Ми лежали с мужчинами и женщинами в одной палате и ходили в один и тот же туалет с открытой дверью.

Жахіття, яке їй довелося пережити, Ольга згадує наче страшний сон. І вдруге потрапити в лікарню не хоче. Тому вакцинуватися прийшла без вагань.

Ольга, жителька Києва:

Подруга умерла у меня от коронавируса. Вот, в субботу похоронили.

Оксана Мурашова, кореспондентка:

Черга досить велика. Щоб потрапити на укол, люди чекають по півтори години. На вибір є три вакцини: Пфайзер, Коронавак та Астразенека.

Стоять і люди поважного віку, і студенти. І такі черги - в усіх столичних центрах вакцинації. Щеплюють усіх охочих від вісімнадцяти років. Добровільно й безоплатно.

Стою вже годину. Але запис через додаток був на 13.45 - Не страшно, не больно, будемо надіятись, що все буде добре. Через три тижні друга доза. - Все замечательно. Не болит, вообще безболезненный укол абсолютно.

Наталія Потлова, лікарка:

Краще робити вакцинацію, ми ж захищаємося, намагаємося побороти коронавірус, тому в будь-якому випадку краще вакцинуватися, яка б зона не була. Від будь-якої інфекції.

А вже з восьмого листопада всіх невакцинованих чиновників та освітян відсторонюватимуть від роботи. Без збереження заробітної плати. Винятки діятимуть лише для тих, хто має протипоказання до проведення профілактичних щеплень. У такому разі - роботодавцеві доведеться надати відповідний медичний висновок.