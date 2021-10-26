Нищівні паводки накрили південь Італії [ Редактировать ]
Нищівні паводки накрили південь Італії. Відомо щонайменше про одного загиблого. Сильний вітер і зливи пошкодили будинки, порвали лінії електропередач, повалили дерева та затопили деякі автошляхи.
Нині на місцях працюють рятувальники. Зокрема, шукають подружжя, яке зникло безвісти. Синоптики попереджають - найближчими днями повені не стихатимуть. Через це в деяких районах Сицилії закрили навчальні заклади.
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На Сицилії знову прокинувся вулкан Етна. Лава вивергалася протягом двох годин, а опісля над кратером піднявся стовп кіптяви, завдовжки кілька кілометрів.
Рясні зливи спричинили паводки та сходження селевих потоків. Через обриви електромереж, жителі Сакраменто залишилися без світла.
Попіл накрив вулиці й дороги двох містечок, які розташовані неподалік. Тамтешні медіа також повідомляють про обвали на східному боці Етни.
Пориви сягали ста сімдесяти п'яти кілометрів за годину. Негода втрутилась у графік залізничних перевезень. Поламані гілки й цілі дерева падали на колії. Шторм дістався Парижа.
Рятувальники визволяють тих, хто опинився в пастці, і перевозять їх до тимчасових притулків.