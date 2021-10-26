СНБО создал словарь российской пропаганды: как правильно писать об оккупации Донбасса и Крыма

СНБО Украины разработал словарь, который должен помочь в информационной войне с Россией. В нем определены термины и словосочетания, которые желательно использовать в отношении временно оккупированного Россией Крыма и самопровозглашенных "республик" в Донецкой и Луганской областях