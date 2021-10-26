Суд Амстердама оголосить рішення щодо скіфського золота [ Редактировать ]
Апеляційний суд Амстердама сьогодні має оголосити рішення щодо скіфського золота. Київ вимагає повернення кримської колекції до України. Натомість представники окупаційної адміністрації хочуть забрати скарби до Криму.
Колекцію, нагадаю, привезли у музей в Амстердамі на виставку ще до окупації півострова. Окружний суд Амстердама у грудні 2016 року ухвалив повернути експонати до України. Доки триває судова тяганина, скіфське золото зберігається в музеї Алларда Пірсона.
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