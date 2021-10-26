Жовтень - місяць боротьби проти раку грудей. Ця недуга нині посідає перше місце серед всіх онкозахворювань у жінок. Кожній восьмій пацієнтці встановлюють цей діагноз. Щогодини від раку молочної залози у світі помирає одна жінка.

Що потрібно знати про цю хворобу? Як уберегтися? І чому найкраще лікування - це профілактика? Дивіться в сюжеті.

Олеся прийшла на щорічне обстеження до лікаря-мамолога. Молода, без шкідливих звичок - раніше вона навіть не думала, що рак грудей стане її діагнозом.

Олеся Мацкевич, жителька Івано-Франківська:

В тридцять три роки я не думала що мене це спіткає. Я не відчувала, що мені погано, голова болить чи ще щось, якісь симптоми.

Та випадково Олеся намацала в грудях ніби кульку. Лікарі приголомшили: рак, друга стадія! Після цього почалася боротьба з онкологією - довгі три роки: операція, видалення грудей, вісім курсів хіміотерапії.

Олеся Мацкевич, жителька Івано-Франківська:

Потрібні ці регулярні огляди коли у вас нічого не болить. Потрібно йти й перевірятися. Раз в рік - це не так часто. Ми виділяємо більше часу на зачіску, манікюри.

Такі огляди не вбережуть від раку, - пояснює онкохірург Аліна Андріїв, але здатні врятувати життя. Хворобу на початковій стадії лікувати легше. Однак більшість пацієнток до Прикарпатського онкоцентру потрапили із запущеною формою хвороби. Бо зазвичай жінки звертаються до лікаря, коли вже болить.

Аліна Андріїв, завідувачка відділення гормонозалежних пухлин у жінок Прикарпатського онкологічного центру:

Рак 98% не дає негативної симптоматики, щоб це турбувало пацієнтку. Відповідно, якщо вона навіть пропальповує і знаходить якусь пухлину, переважно жінки думають, що вона пройде розсмокчеться, я ще почекаю.

Щороку лише на Прикарпатті виявляють майже чотири сотні нових випадків раку молочної залози. Більше ніж половина пацієнток відділення Прикарпатського онкоцентру - саме з таким діагнозом. Наймолодшій пацієнтці Аліни Андріїв - п'ятнадцять. Та найбільше тих, кому за п'ятдесят. Для них мамографія, тобто рентген грудей, обов'язкова раз на рік. Але обстеження в мамолога варто починати вже з двадцяти.

Чи часто робите? - Неа. Ні разу. - Чому? - Мамографія, що це таке? - Не знаю. Чесно.

Галина, жителька Івано-Франківська:

Роблю кожен рік. Вже такий вік, що вже треба щось робити, дивитися. - А коли почали? - Ой, вже років п'ять.

Аліна Андріїв, завідувачка відділення гормонозалежних пухлин у жінок Прикарпатського онкологічного центру:

А на мамографію жінка від 40 до 50 років має ходити раз у два роки. Після п'ятдесяти - раз на рік.

Жанна Дутчак, кореспондентка:

Пройти безкоштовне обстеження - тобто мамографію, в Івано-Франківську можна в чотирьох закладах - у пологовому, онкодиспансері, одній із поліклінік і ось тут, у Центральній міській лікарні.

Ігор Соколовський, завідувач рентгенологічного відділення Івано-франківської центральної міської лікарні:

Тут у нас мамограф є. Жінки можуть зробити тут безкоштовну мамографію.

Але для цього потрібно попередньо записатися. Найближчі дати - на березень 2022 року. Зробити мамографію можна і в приватній лікарні, однак послуга коштує щонайменше тисячу гривень.