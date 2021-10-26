У Криму затримали кримськотатарських активістів [ Редактировать ]
Україна засуджує незаконні дії окупаційної влади Криму. Таке заявили в представництві президента в Автономній Республіці Крим. Ідеться про двадцять одного затриманого напередодні поблизу будівлі суду. Це кримськотатарські активісти, журналісти та адвокати.
Люди зібралися біля суду, де розглядали апеляційну скаргу на вирок фігурантам так званої справи "Хізб ут-Тахрір". Російські силові відомства в тимчасово окупованому Криму ситуацію наразі не коментували.
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