Польський газ прямуватиме до Молдови через Україну [ Редактировать ]
Молдова вперше за 30 років купила газ не в Росії. Молдовська державна компанія підписала контракт із польським постачальником - на мільйон кубометрів блакитного палива. І доправлятимуть його через Україну. Відсьогодні воно вже пішло трубами газового пункту Олексіївка. Зазначу, що молдовський оператор "Енергоком" купував газ за ринковою ціною. У країні діє режим надзвичайного стану - через енергетичну кризу.
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Молдовська державна компанія підписала контракт із польським постачальником - на мільйон кубометрів блакитного палива.
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