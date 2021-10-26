Раніше польський уряд схвалив будівництво стіни на кордоні з Білоруссю.

Доклалися до рішення проблеми і польські законодавці. Відтепер для порушників діятимуть суворі правила. Якщо мігранта затримали після незаконного перетину кордону, його негайно змусять залишити територію країни.

А також заборонять в'їзд до Польщі та країн Шенгенської зони на період від 6 місяців до 3 років. Інформацію про незаконний перетин кордону вноситимуть до систем Шенгену.

Раніше польський уряд схвалив будівництво стіни на кордоні з Білоруссю. Такий мур від нелегалів коштуватиме країні 350 мільйонів євро.