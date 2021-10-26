Польський уряд схвалив низку покарань за незаконний перетин кордону [ Редактировать ]
Доклалися до рішення проблеми і польські законодавці. Відтепер для порушників діятимуть суворі правила. Якщо мігранта затримали після незаконного перетину кордону, його негайно змусять залишити територію країни.
А також заборонять в'їзд до Польщі та країн Шенгенської зони на період від 6 місяців до 3 років. Інформацію про незаконний перетин кордону вноситимуть до систем Шенгену.
Раніше польський уряд схвалив будівництво стіни на кордоні з Білоруссю. Такий мур від нелегалів коштуватиме країні 350 мільйонів євро.
по теме
Таке рішення урядовці ухвалили після того, як на вихідних нелегали з білоруського боку намагалися силоміць потрапити на територію Польщі, кидали у прикордонників палиці та каміння.
Кидали палиці та каміння в офіцерів прикордонної служби. Двоє військових отримали травми, їх забрали до лікарні, загрози їхньому життю немає.
Нелегали намагалися завалити огорожу з колючого дроту колодами та кидали каміння у правоохоронців. Також в іноземців були ножі і сокира.
Незаконно перетнути кордон намагаються з боку Білорусі. За останню добу нарахували понад 660 порушників.
В уряді повідомили: із 10 серпня завдяки посиленим заходам безпеки латвійські прикордонники запобігли спробі незаконно перетнути кордон майже двом тисячам нелегалів.
Щодня польська прикордонна служба розвертає на кордоні близько пів тисячі мігрантів із Афганістану, Іраку, Сирії та інших країн Близького Сходу. Згідно з європейськими законами, Варшава мала б спочатку дозволити їм подати прохання про притулок.