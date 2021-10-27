Смертельне поранення на фронті дістав майстер-сержант Георгій Халіков [ Редактировать ]
Стало відомо ім'я загиблого напередодні на фронті українського армійця. Це майстер-сержант Георгій Халіков, мешканець Полтавщини, батько трьох синів. Смертельне поранення він дістав внаслідок ворожого артилерійського обстрілу біля селища Гранітне. Ще одного бійця поранено, його стан задовільний.
Загалом минулої доби було 13 порушень режиму тиші. Окрім Гранітного, ворог відкривав вогонь з артилерії 122 калібру поблизу Новозванівки та Кримського. Також цілив із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів і великокаліберних кулеметів. Чотири ворожі обстріли сталися вже сьогодні. Зокрема, під вогонь важкої артилерії знову потрапило Гранітне. Ворог двічі обстріляв наші позиції з гармат калібру 122 мм та 120 мінометів.
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