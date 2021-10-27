Поліція затримала водія "Інфініті", що спричинив смертельне ДТП у Харкові. Унаслідок аварії він не постраждав. Натомість троє пасажирів легковика - в реанімації. Нагадаю, моторошна автотроща сталася напередодні ввечері. Автомобіль "Інфініті" - мчав проспектом Гагаріна на швидкості понад 100 кілометрів на годину. На одному з перехресть він не зупинився на червоне світло й буквально протаранив автомобілі, які виїжджали на зелене.

Після трощі машини пролетіли ще декілька десятків метрів, знесли світлофор, рекламний щит та знак пішохідного переходу. Загинув водій "Шевроле". Відкрито справу за статтею "Порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель людини". Водієві загрожує до восьми років за ґратами. За даними місцевих ЗМІ, за кермом Infiniti був 16-річний Микола Харківський. Хлопець з багатої сім'ї. Машину йому днями купили батьки.