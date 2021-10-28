Болгарія закриває в'їзд для українців [ Редактировать ]
Болгарія закриває в'їзд для українців. Про це повідомило посольство України в Болгарії. З 30 жовтня на територію країни пускатимуть лише тих, хто має статус постійного та довго-строкового проживання і членів їхніх родин.
Крім того, вони мають показати ковід-сертифікат про вакцинацію чи перенесення хвороби, а також негативний результат ПЛР-тесту. Без цих документів - доведеться відсидіти 10-денний карантин.
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