Курил на борту и кричал матом: пьяный украинец устроил дебош в самолете [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Харькове в аэропорту после приземления самолета из Турции задержали пассажиров. Все потому, что один из них курил в салоне.
Об этом в соцсети рассказала одна из пассажирок самолета Арина.
По ее словам, в аэропорту Харькова вчера, 1 ноября, ночью в салоне задержали пассажиров самолета, прибывшего в Украину из Турции. Все потому, что один из мужчин курил на борту.
В Турции вылет этого же самолета задержали из-за того, что "искали" одного пассажира. Им оказался пассажир-курильщик, и его буквально "занесли" в самолет, потому что он едва держался на ногах.
"Когда взлетели, старший стюард сделал замечание одному из мужчин, потом и тому, которого доставили нетрезвым, потому что он был без маски. Позже девушка, сидевшая с опоздавшим пассажиром, попросила ее от него отсадить. Впоследствии стюард подошел к нему и спросил "Вы что, снова курили?" Мы опешили, а после приземления услышали: "Уважаемые пассажиры, оставайтесь на своих местах до приезда полиции", - рассказывает пассажир.
По ее словам, у пассажира-курильщика изъяли паспорт и посадочный талон, а через 15 минут нарушителя с самолета забрала полиция.
Также пассажир отметила, что нетрезвый мужчина был на борту не один, а летел с товарищами, которые тоже на протяжении полета получили не одно замечание от стюардов.
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