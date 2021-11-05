Кабинет министров снизило цену газа для людей, пользующихся услугами "Нафтогаза" как "поставщика последней надежды", до 7,96 грн. за кубический метр. Об этом 5 ноября во время часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Денис Шмигаль, передает пресс-служба Кабмина.

Он подчеркнул, что цена 7,96 грн за кубический метр для оставшихся без поставщика газа будет действовать в течение октября и ноября 2021 года. За это время граждане должны выбрать постоянного поставщика, чтобы цена на голубое топливо осталась для них неизменной в течение следующих месяцев.

Сегодня НАК "Нафтогаз Украины" выполняет функции Поставщика последней надежды. Правительство и "Нафтогаз "приняли решение, что цена для клиентов Поставщика последней надежды в октябре и ноябре будет 7,96 грн за кубометр. Это в два раза ниже, чем было. Теперь у 600 тысяч украинцев, являющихся клиентами Поставщика последней надежды, есть время спокойно и без очередей прийти и выбрать постоянного поставщика, чтобы цена для них оставалась неизменной в течение всего отопительного сезона.

Денис Шмыгаль также добавил, что благодаря годовым контрактам цена на газ для украинцев будет оставаться неизменной в течение всего отопительного сезона.

Напомним, в Украине с 1 января 2022 года могут вырасти тарифы на доставку газа. Облгазы хотят увеличить цену на распределение газа в 2-4 раза. При этом в НКРЕКУ пока не видят экономически обоснованных причин для повышения цены на доставку газа.