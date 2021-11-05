Білоруські прикордонники допомагають нелегалам потрапити до Польщі [ Редактировать ]
Відмежуватися від Білорусі планує й Польща.
У тамтешньому МВС заявили: до кінця наступного року зведуть 5-метрову огорожу протяжністю 180 кілометрів. Там також встановлять новітні системи спостереження та долучать до роботи ще 750 правоохоронців.
Водночас міністр оборони Польщі опублікував фото білоруських прикордонників, які патрулюють рубежі з ножицями для металу. Мовляв, це звичайна справа, у такий спосіб нелегалам допомагають торувати шлях до ЄС.
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Якщо мігранта затримали після незаконного перетину кордону, його негайно змусять залишити територію країни.
Таке рішення урядовці ухвалили після того, як на вихідних нелегали з білоруського боку намагалися силоміць потрапити на територію Польщі, кидали у прикордонників палиці та каміння.
Кидали палиці та каміння в офіцерів прикордонної служби. Двоє військових отримали травми, їх забрали до лікарні, загрози їхньому життю немає.
Нелегали намагалися завалити огорожу з колючого дроту колодами та кидали каміння у правоохоронців. Також в іноземців були ножі і сокира.
На це будівництво уряд Литви виділив понад 150 мільйонів євро. Паркан має зупинити потік мігрантів із Білорусі.