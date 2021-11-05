Відмежуватися від Білорусі планує й Польща.

У тамтешньому МВС заявили: до кінця наступного року зведуть 5-метрову огорожу протяжністю 180 кілометрів. Там також встановлять новітні системи спостереження та долучать до роботи ще 750 правоохоронців.

Водночас міністр оборони Польщі опублікував фото білоруських прикордонників, які патрулюють рубежі з ножицями для металу. Мовляв, це звичайна справа, у такий спосіб нелегалам допомагають торувати шлях до ЄС.