В Ізраїлі для пеліканів, які мігрують у теплі краї, створили штучну водойму та звозять туди тонни риби. Навіщо ізраїльтяни витрачають кошти на цих птахів - дивіться в сюжеті.

Ось так десятки тисяч пеліканів здійснюють сезонну міграцію. Під час тривалого перельоту цілими зграями вони зупиняються на ізраїльському водосховищі в районі Мішмар-ха-Шарон.

А ось так в Ізраїлі пеліканів - підгодовують! Спеціально для них вантажівками привозять декілька тонн свіжої риби.

Ізраїльтяни пояснюють - від щорічних міграцій пеліканів фермери та рибалки постійно зазнають чималих збитків. Бо птахи масово прилітають до їхніх водоймищ - і починають полювати на рибу. І щоб цьому запобігти, спеціально для пеліканів створили штучний ставок і тепер завозять рибу туди.

Офір Брукенштейн, керівник регіонального управління природи:

Мета цього проєкту - мінімізувати проблеми, які виникають між людьми та пеліканами. Вони буквально з'їдають нашу рибу, яку люди вирощують на фермах. Саме тому ми створили цю водойму. Туди завезли рибу - і пелікани спокійно її їдять, відпочивають і набираються сил. Бо їм же ще летіти далі.

До ставка в центральному окрузі Ізраїлю за тиждень приїздить щонайменше три вантажівки з рибою. Адже якщо пеліканів не підгодовувати, вони своїм полюванням, окрім збитків, можуть спровокувати ще й екологічну катастрофу. Бо - під час пошуків харчів - ці птахи дуже забруднюють воду.

Над Ізраїлем пролягають міграційні шляхи багатьох видів перелітних птахів. Зокрема щороку в листопаді в районі Мішмар-ха-Шарона можна зустріти ще й тисячі фламінго.