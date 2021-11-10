Для ізраїльських пеліканів створили штучну водойму [ Редактировать ]
В Ізраїлі для пеліканів, які мігрують у теплі краї, створили штучну водойму та звозять туди тонни риби. Навіщо ізраїльтяни витрачають кошти на цих птахів - дивіться в сюжеті.
Ось так десятки тисяч пеліканів здійснюють сезонну міграцію. Під час тривалого перельоту цілими зграями вони зупиняються на ізраїльському водосховищі в районі Мішмар-ха-Шарон.
А ось так в Ізраїлі пеліканів - підгодовують! Спеціально для них вантажівками привозять декілька тонн свіжої риби.
Ізраїльтяни пояснюють - від щорічних міграцій пеліканів фермери та рибалки постійно зазнають чималих збитків. Бо птахи масово прилітають до їхніх водоймищ - і починають полювати на рибу. І щоб цьому запобігти, спеціально для пеліканів створили штучний ставок і тепер завозять рибу туди.
Офір Брукенштейн, керівник регіонального управління природи:
Мета цього проєкту - мінімізувати проблеми, які виникають між людьми та пеліканами. Вони буквально з'їдають нашу рибу, яку люди вирощують на фермах. Саме тому ми створили цю водойму. Туди завезли рибу - і пелікани спокійно її їдять, відпочивають і набираються сил. Бо їм же ще летіти далі.
До ставка в центральному окрузі Ізраїлю за тиждень приїздить щонайменше три вантажівки з рибою. Адже якщо пеліканів не підгодовувати, вони своїм полюванням, окрім збитків, можуть спровокувати ще й екологічну катастрофу. Бо - під час пошуків харчів - ці птахи дуже забруднюють воду.
Над Ізраїлем пролягають міграційні шляхи багатьох видів перелітних птахів. Зокрема щороку в листопаді в районі Мішмар-ха-Шарона можна зустріти ще й тисячі фламінго.
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