В Німеччині наразі повністю імунізовані 67 відсотків населення.

Спалах захворюваності в Німеччині. За минулу добу там інфікувалися понад 45 тисяч - майже удвічі більше, ніж тиждень тому. Відділення інтенсивної терапії переповнені.

Лікарі кажуть, що знову працюють на межі своїх можливостей. У зростанні показників звинувачують уповільнення вакцинації.

В Німеччині наразі повністю імунізовані 67 відсотків населення. Втім, в уряді вважають це недостатнім, аби стримати поширення вірусу.