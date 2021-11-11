В Німеччині фіксують новий спалах захворюваності на коронавірус [ Редактировать ]
Спалах захворюваності в Німеччині. За минулу добу там інфікувалися понад 45 тисяч - майже удвічі більше, ніж тиждень тому. Відділення інтенсивної терапії переповнені.
Лікарі кажуть, що знову працюють на межі своїх можливостей. У зростанні показників звинувачують уповільнення вакцинації.
В Німеччині наразі повністю імунізовані 67 відсотків населення. Втім, в уряді вважають це недостатнім, аби стримати поширення вірусу.
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Лише минулої доби виявили 37 тисяч інфікованих - це абсолютний максимум від початку пандемії.
Трохи більше ніж за два тижні там виявили 500 випадків захворювання. Найбільше у північних та північно-східних провінціях.
Відвідувати заклади харчування, готелі, спортзали, фітнес-центри, ЦНАПи можна лише з негативними результатами ПЛР-тестів або сертифікатами вакцинації.
На думку регулятора, це допоможе підвищити рівень антитіл у дорослих, який з часом починає знижуватися. Відтак третє щеплення можна призначати людям віком від 18 років і більше.
Мета - перевірити готовність державних відомств до спалаху нового смертельного штаму Ковіду "Омега".