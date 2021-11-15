В "красную" зону карантинных ограничений попадет на этой неделе попадет Винницкая область. Об этом сообщает министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, ограничения "красной" зоны в Винницкой области начнут действовать с полуночи 18 ноября. Таким образом, в регионе будет запрещена работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, а также проведение массовых мероприятий.

Отмечается, что столь серьезные ограничения не будут действовать в случае 100% вакцинации от коронавирусной инфекции. Также для тех граждан, которые прошли иммунизацию от COVID-19, не будут действовать ограничения на пользование транспортом.

Читайте также, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что двух "красных" областях Украины началось улучшение ситуации с коронавирусом. Это Херсонская и Луганская области, это станет возможным лишь при условии сохранения положительной динамики.

Кроме того, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что украинцы могут провести празднование Нового года, когда регионы не будут находиться к "красной" зоне. Сегодня в "красной" зоне карантина находятся 17 областей и Киев.

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