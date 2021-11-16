Во вторник, 16 ноября, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады в Telegram.

Оно состоится по инициативе президента Украины Владимира Зеленского в четверг, 18 ноября.

На заседании рассмотрят ряд экономических вопросов - от финансов до индустриальных парков.

На повестке дня такие законопроекты:

№5315 - о страховании;

№5125 - о кредитных союзах. Проект закона продолжает реформу небанковского финансового сектора;

№5542-1 - по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц. Документ предлагает поэтапное увеличение суммы гарантирования до 600 тысяч гривен с 1 января 2023 года;

№5065 - о финансовых услугах и финансовых компаниях. Законопроект станет основой правового регулирования всего рынка финансвовых услуг;

№5688 и 5689 - законопроекты, которые устанавливают налоговые и таможенные стимулы для участников индустриальных парков.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) уже запустил систему мониторинга олигархов. Ее разработка была необходима в рамках закона об олигархах, который готовится ко второму чтению.

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