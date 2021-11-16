В Украине до конца года появится электронный реестр оружия. При этом процедура его оформления будет упрощена, а контроль за ним усилен. Об этом сообщает глава МВД Украины Денис Монастырский.

"До конца года в Украине заработает электронный реестр оружия, который не смогли или не захотели делать много лет", - сказал он.

По его словам, в Украине планируется упростить оформление охотничьего и спортивного оружия. При этом, уточнил министр, контроль за хранением и обучением по его применению будут существенно усилены.

"Каждый должен помнить, что оружие это ответственность", - резюмировал Монастырский.

Ранее сообщалось, что Украина получила партию оружия из США.