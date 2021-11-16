В Украине появится электронный реестр оружия [ Редактировать ]
В Украине до конца года появится электронный реестр оружия. При этом процедура его оформления будет упрощена, а контроль за ним усилен. Об этом сообщает глава МВД Украины Денис Монастырский.
"До конца года в Украине заработает электронный реестр оружия, который не смогли или не захотели делать много лет", - сказал он.
По его словам, в Украине планируется упростить оформление охотничьего и спортивного оружия. При этом, уточнил министр, контроль за хранением и обучением по его применению будут существенно усилены.
"Каждый должен помнить, что оружие это ответственность", - резюмировал Монастырский.
Ранее сообщалось, что Украина получила партию оружия из США.
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