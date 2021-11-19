Курс доллара вырос до максимума за 1,5 месяца [ Редактировать ]
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На понедельник, 22 ноября 2021 года, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс на уровне 26,56 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Курс на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 22 ноября установлен на таком уровне: 26,5694 гривен за 1 доллар (+0,1267 грн). При этом курс доллара на 19 ноября составляет 26,4427 гривен за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс доллара вырос до максимума за 1,5 месяца. Выше курс был только 5 октября 26,5722 гривен за доллар.
Ранее сообщалось, что Китай запретил криптовалюты. Читайте также о том, что биткоин "взлетел" до максимума за 2 месяца.
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