Зимние каникулы в школах Киева: вовремя ли дети уйдут на отдых [ Редактировать ]
В Киеве зимние каникулы начнутся вовремя, несмотря на то, что столица находится в "красной" зоне адаптивного карантина. Продления зимних каникул не будет. Об этом заявил замглавы КГГА Валентин Мондриевский, сообщает Киевская городская государственная администрация.
По состоянию на 22 ноября в Киеве не смогли открыться только две школы в Соломенском районе из-за проблем с теплом: в первой произошла авария на трубопроводе, а во второй (находится на балансе Министерства образования и науки) отопление так и не включили по непонятным причинам.
Зимние каникулы обычно начинаются в конце декабря и длятся две недели. Этой зимой они продлятся с 25 декабря по 9 января включительно.
Ранее мы писали, куда пойти на каникулах с ребенком.
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