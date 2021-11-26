ВОЗ назвала COVID-штаммы, которые вызывают беспокойство [ Редактировать ]
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вызывающими обеспокоенность пять штаммов коронавируса. Среди них и новый вариант COVID, обнаруженный в Южной Африке, получивший название "Омикрон".
Об этом сообщается на сайте ВОЗ.
В настоящее время ВОЗ относит к вызывающим озабоченность следующие варианты коронавируса:
- Альфа (британский) - B.1.1.7, обнаружен в Великобритании в сентябре 2020 года;
- Бета (южноафриканский) - B.1.351, обнаружен в ЮАР в мае 2020-го;
- Гамма (бразильский) - выявлен в Бразилии в ноябре прошлого года;
- Дельта (индийский) - B.1.617.2, выявлен в Индии в октябре 2020 года;
- Омикрон - B.1.1.529, обнаружен в ноябре 2021 года в нескольких странах Южной Африки, включая Ботсвану, Лесото, Мозамбик.
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