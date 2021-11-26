Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вызывающими обеспокоенность пять штаммов коронавируса. Среди них и новый вариант COVID, обнаруженный в Южной Африке, получивший название "Омикрон".

Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

В настоящее время ВОЗ относит к вызывающим озабоченность следующие варианты коронавируса:

Альфа (британский) - B.1.1.7, обнаружен в Великобритании в сентябре 2020 года;

Бета (южноафриканский) - B.1.351, обнаружен в ЮАР в мае 2020-го;

Гамма (бразильский) - выявлен в Бразилии в ноябре прошлого года;

Дельта (индийский) - B.1.617.2, выявлен в Индии в октябре 2020 года;

Омикрон - B.1.1.529, обнаружен в ноябре 2021 года в нескольких странах Южной Африки, включая Ботсвану, Лесото, Мозамбик.

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