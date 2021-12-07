В Волынской и Ривненской областях в понедельник, 6 января, выпало много снега. Об этом в Facebook написал и опубликовал фото городской голова Луцка Игорь Полищук.

"Площадь под снежным покровом особенно хороша и празднична", — отметил городской голова Луцка.

"Дороги и тротуары города обслуживают 5 автомобилей на дорогах и 11 тракторов на тротуарах", — отметил Игорь Полищук.

В ГСЧС сообщили, что снег выпал также и в Ривненской области. Поэтому на дорогах работает снегоуборочная техника.

"На круглосуточном дежурстве находится более 200 спасателей и 70 единиц спецтехники Службы спасения Ривненщины", — говорится в сообщении.

Ранее метеорологи спрогнозировали, какую погоду стоит ожидать украинцам в декабре 2021 года. Согласно данным, средняя месячная температура воздуха будет в пределах климатической нормы, как для начала зимы.

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