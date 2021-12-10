13 декабря отмечают день апостола Андрея Первозванного. В народе в этот день было принято устраивать гадания. Правда за всем этими гаданиями девушки и женщины нередко забывают, что в первую очередь День Андрея - церковный праздник и существуют определенные нюансы, которые не стоит упускать из виду.

Что нужно сделать в праздник каждой женщине

Обязательно нужно сходить в церковь

Незамужним девушкам следует помолиться о суженом, а матерям за своих детей, ведь именно 13 декабря Святой Андрей Первозванный слышит все молитвы об их здравии. Так зачем же упускать свой шанс?

Накрыть постный праздничный стол

День Андрея Первозванного - это первый праздник в цикле рождественских торжеств. Поэтому, чтобы уважить Святого, необходимо подготовить праздничный стол из постных блюд и угостить торжественным ужином своих близких.

Покровитель моряков

Кроме того, что мамам стоит молиться в этот день за здоровье деток, так и морякам не стоит упускать такой возможности и просить Святого Андрея о покровительстве и помощи в плавании, защите от шторма и о попутном ветре. Вместе с ними в церкви молятся и их супруги.

Испечь традиционный пирог

В этот день можно узнать, что приготовил семье наступающий год. Делают это при помощи приготовления традиционного макового или яблочного пирога. Как только хозяйка достанет его из духовки, стоит посмотреть внимательно: если пирог вышел пышным и воздушным - будет благополучие и достаток в семье, а если нет - стоит ждать испытаний на прочность.

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