До Нового года осталось пару недель, а цены на продукты продолжают свой рост. Эксперт рассказала, какие товары нужно купить уже сейчас, чтобы немного сэкономить на праздничном столе.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин сообщила, что сыр, курятина и зеленый горошек пользуются обычно большим спросом, передают "Украинские новости".

Первое, что взлетит в цене - это консервированный зеленый горошек. Его обычно покупают перед новогодними праздниками на всеми любимый салат Оливье.

"Стоит ожидать в этом году увеличение средней цены за банку консервированного зеленого горошка объемом 400 мл также на 8% до 34 грн. При этом цены на более дорогие позиции данного продукта остаются практически без изменений, ощутимо растет в цене более дешевый горошек", – сообщила аналитик.

Курятина перед праздниками тоже пользуется большим спросом. Естественно, ее добавляют в салаты, а также подают на стол, как основное блюдо. Подорожание коснется куриного филе.

"Наиболее ощутимо растет в цене куриное филе, так как из него готовят более изысканные блюда. Обычно его цена растет на 5% ближе к новогодним праздникам по сравнению с началом декабря, поэтому цена на данную позицию может составить около 116 грн/кг", - сообщила Литвин.

Также взлетит на 4% цена твердого сыра обычных сортов. Многие украинцы его покупают не только для сырных нарезок, а и для салатов и многих других блюд.

Ближе к Новому году он будет стоить около 276 грн/кг, уточнила эксперт.

Как ранее сообщали, в Украине в ближайшее время будет дорожать импортный сыр из-за резкого скачка цен в Европе.

Кроме того, стоимость мяса и рыбы в этом году значительно выросла, если сравнивать с прошлым. Это привело к снижению ее потребления на внутреннем рынке страны.

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