Россия в своих предложениях по так называемым гарантиям безопасности требует от НАТО вообще исключить расширение альянса в будущем. В том числе, за счет Украины. Об этом сообщает "РИА Новости".

В российском проекте соглашения о "гарантиях безопасности" говорится:

Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств

Ранее мы писали о том, что на полях саммита Восточного партнерства в Брюсселе украинская сторона интересовалась, когда Украина сможет стать участницей НАТО. Но не получила конкретный ответ о сроках.

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