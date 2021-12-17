Россия потребовала от НАТО отказаться от расширения [ Редактировать ]
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Россия в своих предложениях по так называемым гарантиям безопасности требует от НАТО вообще исключить расширение альянса в будущем. В том числе, за счет Украины. Об этом сообщает "РИА Новости".
В российском проекте соглашения о "гарантиях безопасности" говорится:
Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств
Ранее мы писали о том, что на полях саммита Восточного партнерства в Брюсселе украинская сторона интересовалась, когда Украина сможет стать участницей НАТО. Но не получила конкретный ответ о сроках.
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