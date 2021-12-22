У Путина назвали условие для встречи с Байденом [ Редактировать ]
У президента России Владимира Путина заявили, что для новой встречи российского лидера со своим американским коллегой Джо Байденом США и Европа должны дать ответ на предложения Москвы о "гарантиях безопасности". В Кремле выразили надежду, что переговоры по ним начнутся в январе следующего года. Об этом сообщает ТАСС.
Пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков заявил:
Перед тем, как можно говорить о новом саммите, очном саммите (Байдена и Путина - ред.), нужно понять, какой будет конкретный ответ американской стороны и европейцев на эти наши предложения.
Он напомнил, что Россия передала США и европейским странам свои предложения по "гарантиям безопасности", проекты документов и договоров. Песков выразил надежду, что переговоры про российским предложениям начнутся в январе следующего года.
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Кроме того, министр иностранных дел Украины заявил об открытии украинского посольства в столице Албании Тиране. Над открытием нового диппредставительства ушло колоссальное количество сил и времени, этот шаг позволит странам быть ближе друг к другу.
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