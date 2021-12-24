Чехія змінила умови в'їзду для українців. Аби потрапити в країну, потрібно мати негативний ПЛР-тест. Таке правило діятиме також для вакцинованих лише двома дозами. Без бустерної ін'єкції та тесту пускатимуть дітей віком від 12 років. Нові умови почнуть діяти з 27 грудня. А для тих, хто має посвідку на проживання - з третього січня. Натепер, у Чехії визнають чотири вакцини: "Пфайзер", "Модерна", "АстраЗенека" та "Джонсон і Джонсон".