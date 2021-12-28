На Сході України поранено двох українських армійців [ Редактировать ]
Поки тривають словесні баталії на міжнародній арені - на Сході України знову поранені двоє українських армійців. За добу ворог 10 разів порушив режим тиші. Зокрема, атакував із забороненої зброї. Поблизу Нью-Йорка, Новолуганського, Красногорівки й Травневого - бив з автоматичних і станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Поблизу Новозванівки застосував протитанкові ракетні комплекси, а біля Мар'їнки - накривав із мінометів 120 калібру. Окрім того, противник з безпілотника скинув гранати.
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На фронті - двоє поранених. До того ж - тяжко, повідомили в штабі. Противник стріляв по українських позиціях уже дев'ять разів. У хід іде вся зброя - від гранатометів до заборонених мінометів і протитанкових ракетних комплексів.
Противник і далі активно застосовує заборонені калібри. Сьогодні наші позиції ворог обстрілював із гранатометів різних систем.
Поблизу Мар'їнки окупаційні війська вели вогонь зі 120 мінометів, а біля Новозванівки - здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.
Двічі противник застосував заборонені калібри. У напрямку Шумів незаконні збройні формування вели вогонь із 82 мінометів. А поблизу Золотого-4 гатили з мінометів 120 калібру.
Одного українського військового поранено на фронті. Бійця доправили до лікарні, його стан - середньої тяжкості. Загалом минулої доби було три порушення режиму тиші.