Глава дипломатии ЕС посетит Украину с рабочим визитом [ Редактировать ]
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель посетит Украину с рабочим визитом. Его визит назначен на 4-6 января. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
"Высокий представитель, вице-президент Жозеп Боррель отправится в Украину 4-6 января. Его первая зарубежная поездка в этом году подчеркивает решительную поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины в то время, когда страна сталкивается с наращиванием военного потенциала и гибридными действиями России", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Боррель посетит Донбасс и линию соприкосновения.
После чего прилетит в Киев, где встретится с представителями украинских властей. После чего состоится пресс-конференция.
Ранее сообщалось, что Украина почти потратила "бонусные" средства от МВФ.
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