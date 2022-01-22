На автомобильной трассе "Киев-Ковель-Ягодин" между населенными пунктами Городец и Ромейки Ривненской области случилось ДТП, в результате которого есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Согласно данным правоохранителей, 40-летний водитель автомобиля Audi-80 на полосе встречного движения допустил столкновение с грузовиком Daf с полуприцепом. Известно, что в результате ДТП пострадала пассажирка легковушки - 30-летняя жена водителя. У нее травматическая ампутация стопы, переломы и ушибы.

Отмечается, что в салоне легковушки легковушки травмы различной тяжести получили трое детей (9-летняя и 7-летняяя дочери, а также 5-летний сын). Их доставили в медучреждение. При этом водитель грузовика не получил травм и после осмотра медиками был отпущен.

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Кроме того, в Киеве произошло страшное ДТП с пострадавшими. Видео, снятое очевидцами из салона проезжающего мимо автомобиля, это привело к тому, что она на полном ходу врезалась во второй грузовик, который был припаркован на обочине.

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