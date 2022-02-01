Держсекретар США Ентоні Блінкен проведе телефонну розмову з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим. Сторони, зокрема, обговорять ескалацію ситуації та скупчення російських військ уздовж українського кордону. Ці перемови стануть першим прямим діалогом від моменту, коли Вашингтон надав Москві письмові відповіді на пропозиції Росії щодо "гарантій безпеки". У Кремлі ж поки що на відповіді США не відреагували. Нагадаю, в документі Сполучені Штати відкинули ймовірність переговорів щодо не розширення НАТО - та наголосили на праві держав самостійно обирати, до яких союзів чи альянсів вступати.