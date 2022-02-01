Ентоні Блінкен проведе телефонну розмову з очільником російського МЗС [ Редактировать ]
Держсекретар США Ентоні Блінкен проведе телефонну розмову з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим. Сторони, зокрема, обговорять ескалацію ситуації та скупчення російських військ уздовж українського кордону. Ці перемови стануть першим прямим діалогом від моменту, коли Вашингтон надав Москві письмові відповіді на пропозиції Росії щодо "гарантій безпеки". У Кремлі ж поки що на відповіді США не відреагували. Нагадаю, в документі Сполучені Штати відкинули ймовірність переговорів щодо не розширення НАТО - та наголосили на праві держав самостійно обирати, до яких союзів чи альянсів вступати.
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Сполучені Штати готуються до війни, тоді як Євросоюз шукає шляхи деескалації. Такого висновку дійшли європейські медіа після останніх заяв із Брюсселя й Вашингтона.
Із цим рішенням тягнули до останнього. Обговорювати його почали в п'ятницю, а в неділю на NBC вийшло інтерв'ю Держсекретаря Блінкена, в якому він не дав однозначної відповіді щодо планів евакуації.
Що важливо зазначити одразу: у Вашингтоні вважають лист, який передали до Москви, не "формальним переговорним документом", а радше переліком ідей до подальшого обговорення.
Америка відкинула головну вимогу Росії - про не розширення НАТО на схід. Двері Альянсу й далі залишатимуться відчиненими для всіх.
НАТО передав власні письмові пропозиції Москві. За словами генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга, у документі зазначені три сфери, де можливий поступ у відносинах з Федерацією.