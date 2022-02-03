Серйозними наслідками у разі нового вторгнення в Україну пригрозив Росії Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Про це політик заявив напередодні в Києві, під час зустрічі з Президентом Зеленським. За словами Рютте, Нідерланди підтримують право України вирішувати своє майбутнє та здійснювати зовнішню політику без стороннього втручання.

Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів:

Сподіваюся, що діалог дасть рішення. Якщо ні - то тоді Нідерланди, абсолютно чітко говорять, що подальша агресія РФ проти України матиме серйозні наслідки. В Європі ми працюємо в партнерстві зі США для того, щоб підготувати потужний пакет санкцій.

Володимир Зеленський, президент України: