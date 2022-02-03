Марк Рютте пригрозив Росії серйозними наслідками у разі нового вторгнення в Україну [ Редактировать ]
Серйозними наслідками у разі нового вторгнення в Україну пригрозив Росії Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.
Про це політик заявив напередодні в Києві, під час зустрічі з Президентом Зеленським. За словами Рютте, Нідерланди підтримують право України вирішувати своє майбутнє та здійснювати зовнішню політику без стороннього втручання.
Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів:
Сподіваюся, що діалог дасть рішення. Якщо ні - то тоді Нідерланди, абсолютно чітко говорять, що подальша агресія РФ проти України матиме серйозні наслідки. В Європі ми працюємо в партнерстві зі США для того, щоб підготувати потужний пакет санкцій.
Володимир Зеленський, президент України:
Це дуже важливий візит, довгоочікуваний. Адже востаннє лідер Нідерландів відвідував Київ 17 років тому. І своєчасний, адже відбувається у ту мить, коли ми потребуємо допомоги і підтримки, саме солідарності всіх наших друзів і всіх союзників.
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По обіді у Маріїнському палаці він зустрінеться з Володимиром Зеленським. О 15.30 - спільний брифінг.
Нідерланди допоможуть нам відбивати кібератаки, хвиля яких останнім часом буквально накриває Україну. Зокрема лідери домовилися співпрацювати ще й у секторі економіки.
За словами Рютте, Нідерланди підтримують право України вирішувати своє майбутнє та здійснювати зовнішню політику без стороннього втручання.
Серед тем переговорів, зокрема, постачання до України військового обладнання, а також перебіг розслідування щодо збитого на Донеччині боїнга рейсу МН-17.
Рютте прибув до Києва разом із міністром закордонних справ.