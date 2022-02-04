У Конгресі теж думають про допомогу, але спосіб для цього вбачають інший.

Нині Конгрес обговорює чергові санкції, а Білий дім - обіцяє Києву новий пакет економічної допомоги. Усі заяви, що прозвучали в американській столиці, зібрав у матеріалі Дмитро Анопченко.

Сполучені Штати переконані, що досі залишаються дипломатичні способи запобігти загостренню подій довкола України. З такою заявою виступив речник Пентагону Джон Кірбі. Водночас, за його словами, у військовому відомстві США переконані, що ситуація напружена й непевна - і Росія, як і раніше, може вторгнутися на територію України "за дуже стислі терміни".

За цих умов Білий дім повідомив: адміністрація Байдена планує надати новий пакет економічної допомоги Україні.

Джен Псакі, речниця Білого дому:

Ми обговорюємо з українцями пакет економічної допомоги. Саме зараз триває обговорення подальших кроків між колегами з нашого та їхнього урядів. І це ж не перший економічний пакет - ми вже надали значний обсяг допомоги - не лише безпекової, а й гуманітарної.

У Конгресі теж думають про допомогу, але спосіб для цього вбачають інший.

Багато хто із законодавців наполягає, що потрібен так званий "превентивний пакет". Перелік санкцій проти Росії, які хочуть запровадити на випадок вторгнення, але ще до того, як воно станеться. Однак такий підхід підтримують не всі, тож довкола цієї ідеї точиться суперечка.

Проти - в уряді. Там вважають: якщо повідомити про конкретні санкції ще до вторгнення, вони втратять стримувальний ефект. Мовляв, Москва точно знатиме, що її чекатиме, зважить ризики і, можливо, вирішить, що ціна не така вже й висока. Невизначеність - навпаки - стримує. Конгресмени іншої думки. Кажуть, ясність потрібна, домовитися між собою і заявити про можливе покарання треба заздалегідь. І заявляють: Конгрес близький до угоди щодо "превентивних санкцій" проти Росії.

Про це повідомила під час дискусії в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні впливова сенаторка Джин Шахін.

Джин Шахін, сенатор-демократ:

Розглядаючи санкції, ми б могли їх запровадити просто зараз. Так ми чітко покажемо, що робитимемо в майбутньому, якщо вторгнення станеться. Не тільки наші союзники хочуть ясності - якою буде наша відповідь, але й наші вороги.

За словами Шахін, Сенат може погодити цей "попереджувальний пакет" уже цього тижня.