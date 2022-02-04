Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Зеленський провели десяте засідання Стратегічної ради високого рівня [ Редактировать ]
Стратегічна співпраця на всіх фронтах: торгівля, економіка, безпека. Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Зеленський провели десяте засідання Стратегічної ради високого рівня та підписали 4 угоди. Зустрічались як віч-на-віч, так і у складі делегацій. Серед підписаних документів - угода про Зону вільної торгівлі, що дозволить збільшити товарообіг між країнами на 38 відсотків.
Розширить Україна з Анкарою і співпрацю у військовій галузі. Тепер турецькі ударні безпілотники "байрактари" виготовлятимуть в Україні, а пізніше - ще й з українськими двигунами. Та головною темою переговорів була загроза ескалації на Сході країни.
Реджеп Таїп Ердоган, Президент Туреччини:
Наш візит припав на чутливий період. Хочу повторити, що ми і далі підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом. Туреччина готова робити все належне, щоб закінчилась криза двох сусідніх країн. Ми із задоволенням організуємо в Туреччині саміт на рівні лідерів або перемови на технічному рівні.
Володимир Зеленський, Президент України:
Хочу подякувати президенту Ердогану за ініціативу стати посередником між Україною і Росією на шляху до завершення війни. Для миру в Україні ми готові робити усе можливе на усіх майданчиках, в усіх форматах. Немає значення де саме поставити крапку у війні. Важливо, щоби щиро всі були готові до цього.
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