Стратегічна співпраця на всіх фронтах: торгівля, економіка, безпека. Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Зеленський провели десяте засідання Стратегічної ради високого рівня та підписали 4 угоди. Зустрічались як віч-на-віч, так і у складі делегацій. Серед підписаних документів - угода про Зону вільної торгівлі, що дозволить збільшити товарообіг між країнами на 38 відсотків.

Розширить Україна з Анкарою і співпрацю у військовій галузі. Тепер турецькі ударні безпілотники "байрактари" виготовлятимуть в Україні, а пізніше - ще й з українськими двигунами. Та головною темою переговорів була загроза ескалації на Сході країни.

Реджеп Таїп Ердоган, Президент Туреччини:

Наш візит припав на чутливий період. Хочу повторити, що ми і далі підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом. Туреччина готова робити все належне, щоб закінчилась криза двох сусідніх країн. Ми із задоволенням організуємо в Туреччині саміт на рівні лідерів або перемови на технічному рівні.

Володимир Зеленський, Президент України: