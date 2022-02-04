Макрон та Зеленський обсудили посилення фінансової та економічної взаємодії між країнами [ Редактировать ]
Протидія викликам безпеки та активізація мирного процесу в межах нормандського формату. Такими були головні теми телефонної розмови між президентами України та Франції, що відбулася напередодні ввечері. Як розповів Володимир Зеленський,
Ішлося і про посилення фінансової та економічної взаємодії між країнами. Також напередодні Еммануель Макрон поговорив і з президентом РФ Путіним. І сьогодні на Банковій підтвердили, що восьмого лютого заплановано візит Макрона до Києва. Днем раніше французький лідер планує відвідати Москву.
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