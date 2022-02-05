В городе Краматорск, который находится в Донецкой области, водитель на большой скорости протаранил рекламный щит. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Согласно данным правоохранителей, ночью на ул. Гампера водитель автомобиля Toyota Corolla на закруглении дороги не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на опору рекламного щита.

Отмечается, что вследствие аварии шофер и четверо пассажиров в возрасте 18-33 лет получили многочисленные травмы и были госпитализированы. Один из пассажиров, 22-летний парень, умер в больнице.

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Кроме того, в Хмельницком произошло смертельное ДТП с участием таможенника. В результате аварии погибла 90-летняя женщина, от полученных травм в результате аварии женщина погибла на месте событий, во время управления автомобилем таможенник не находился в состоянии алкогольного опьянения.

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