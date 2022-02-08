Понад 60 тисяч гектарів лісу вигоріли внаслідок лісових пожеж в Австралії [ Редактировать ]
Понад 60 тисяч гектарів лісу вигоріли внаслідок лісових пожеж в Австралії. Найбільше потерпають західні штати. Там вогонь знищує будівлі та вже призвів до масштабного вимкнення електрики в тисячах домогосподарств. Австралійські метеорологи зазначають - масштабні лісові пожежі, кількість яких дедалі збільшується в країні, є наслідком глобальних змін клімату.
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