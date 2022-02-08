Головна дипломатка Німеччини відвідала зруйноване селище Широкине [ Редактировать ]
На власні очі. Яка вона, російська агресія, сьогодні побачила головна дипломатка Німеччини Анналена Бербок. Вона поїхала у зруйноване селище Широкине біля Маріуполя.
На лінії зіткнення, у шоломі й бронежилеті, міністр перебувала близько 40 хвилин. Поспілкувалася з українськими військовими та представниками місії ОБСЄ.
Зізналася, що враження має гнітючі. Бо Широкине - це наочне свідчення того, що посеред Європи точиться війна. Запевнила, що Німеччина - на боці України, й пообіцяла працювати над зниженням напруженості між Києвом і Москвою.
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Про це заявила голова німецького МЗС Анналена Бербок у Києві. Каже: у Берліні розуміють, що обмеження проти Москви можуть завдати удару й по економіці самої Німеччини.
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