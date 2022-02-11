Фото: снимки войск и техники РФ в Крыму и Беларуси / twitter.com/ChristopherJM

Россия продолжает перебрасывать войска и технику в оккупированный Крым и Беларусь, где со вчерашнего дня продолжаются учения. Новые спутниковые снимки обнародовала американская компания Maxar Technologies.

Об этом сообщает журналист BuzzFeed News Кристофера Миллера в Twitter.

"На Западе России большой контингент войск и вооруженных сил недавно прибыл на Курский полигон примерно в 110 км к востоку от границы с Украиной. Продолжает прибывать дополнительное оборудование, и ведутся приготовления для размещения дополнительных войск и техники", - пишет журналист.

Сообщается, что в Крыму 10 февраля на аэродроме Октябрьское наблюдалась новая большая дислокация войск и техники.

"На этот заброшенный аэродром к северу от Симферополя прибыло более 550 военных палаток и сотни единиц техники", - уточняет Миллер.

Указано, что Россия также перебросила боевую группу в Речицу (Беларусь) в 45 км от украинских границ.

Вместе с тем новые войска обнаружили неподалеку Новоозерного и в Славном (в оккупированном Крыму). На снимках, в частности, видны реактивные системы залпового огня и вновь прибывшая бронетехника.

Rechitsa, Belarus. Troops and battle group deployed near the city of Rechitsa, less than 45 kilometers from the border with Ukraine. 📸: @Maxar pic.twitter.com/qb2uBD2uYr — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022

Отметим, президент США Джо Байден пообещал серьезные экономические последствия для России, если президент РФ Владимир Путин решится на вторжение в Украину. Но предположил, что западные страны не понимают, что делать, если произойдет "незначительное вторжение",

"Это зависит от того, что она делает. Одно дело, если это будет незначительное вторжение, и тогда в итоге мы будем спорить о том, что делать и чего не делать", - заявил Байден.

Также Байден пригрозил России невиданными санкциями за нападение на Украину.

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