Германия пригрозила России серьезными последствиями [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Канцлер Германии Олаф Шольц напомнил России о серьезных экономических и политических последствиях в случае военного вторжения в Украину.
Об этом он сказал во время встречи с премьер-министрами Эстонии и Латвии Каей Каллас и Кришьянисом Кариньшем, а также президентом Литвы Гитанасом Науседой, пишет Радио Свобода.
В то же время канцлер добавил, что Германия вместе с союзниками готова к диалогу с Москвой по вопросам безопасности Европы.
"На карте сейчас ни что иное, как предотвращение войны в Европе. Мы хотим мира", - отметил Олаф Шольц на пресс-конференции после встречи с лидерами Балтии в Берлине.
Он призвал Россию к деэскалации конфликта, подчеркнув, что продолжение военной агрессии "будет иметь очень серьезные политические, экономические и стратегические последствия для России".
Участники встречи обсудили методы помощи Украине, в частности, экономические и "моральные".
"Шольц хорошо разбирается в ситуации, серьезно относится к угрозам, возникшим на границе с Украиной и, несомненно, видит, как они связаны с безопасностью Балтийского региона", - сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.
Перед встречей премьер-министр Латвии Кариньш поощрил Германию "взять на себя ведущую роль, чтобы возглавить Европейский Союз и НАТО в эти трудные времена".
Глава правительства Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что желаемая деэскалация "не может происходить под прицелом оружия и за счет Украины".
Накануне президент США Джо Байден заявил на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем, что две страны "идут нога в ногу". В частности, в противостоянии России из-за Украины.
Как сообщали "Подробности", генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригрозил России "высокой ценой" в случае эскалации в Украине. При этом он подчеркнул, что все страны-члены Альянса едины в таком решении.
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