В пятницу, 11 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел в Харькове выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Появились первые подробности заседания.

Ожидалось, что на заседание будут обсуждать вопросы безопасности, а также рассмотрят введение новых санкций.

Какие вопросы планировали рассмотреть:

российская блокада Черного и Азовского морей;

создание территориальной обороны;

региональная политика;

государственные финансы.

Предыдущее заседание СНБО состоялось 24 января на фоне угрозы вторжения России. После него Зеленский опубликовал видеообращение к украинцам, в котором заверил, что ситуация с российской агрессией под контролем и причин для паники нет.

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