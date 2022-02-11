Зеленский провел заседание СНБО: первые подробности [ Редактировать ]
В пятницу, 11 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел в Харькове выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Появились первые подробности заседания.
Ожидалось, что на заседание будут обсуждать вопросы безопасности, а также рассмотрят введение новых санкций.
Какие вопросы планировали рассмотреть:
- российская блокада Черного и Азовского морей;
- создание территориальной обороны;
- региональная политика;
- государственные финансы.
Предыдущее заседание СНБО состоялось 24 января на фоне угрозы вторжения России. После него Зеленский опубликовал видеообращение к украинцам, в котором заверил, что ситуация с российской агрессией под контролем и причин для паники нет.
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