Литовська очільниця уряду та Денис Шмигаль відвідали місто Щастя, на Луганщині [ Редактировать ]
Прем'єри - на фронті. Литовська очільниця уряду Інгріда Шимоніте разом із Денисом Шмигалем поїхали сьогодні у місто Щастя, на Луганщину.
Це не перший подібний візит закордонних політиків. До лінії розмежування закордонні гості їздять мало не щодня, все, аби вони на власні очі бачили, що таке війна. Шимоніте, каже, що була вражена наскільки мужньо українці захищають свою свободу та запевнила, що Литва надасть усю необхідну підримку, аби не допустити ескалації.
Інґріда Шимоніте, прем'єр-міністр Литви:
Я зустрічалася з українськими солдатами та їхнім командуванням. Вони впевнені та оснащені як ніколи. У мене немає сумнівів, що вони готові боронити власну країну, її незалежність та цілісність, а також захищати Європу та світовий порядок. Я тут, щоб запевнити українців: їхні друзі й партнери намагаються зробити все для того, аби забезпечити деескалацію конфлікту та підтримати Україну.
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Шимоніте обіцяла, що Литва відновить програму реабілітації українських бійців і надасть військову допомогу у вигляді зенітно-ракетних комплексів.
Про це заявила прем'єр-міністр Литви, Інґріда Шимоніте в Києві, під час зустрічі з очільником українського уряду, Денисом Шмигалем.
Противник тричі відкривав вогонь по наших позиціях з гранатометів та стрілецької зброї. А ще скидав гранати з безпілотників.
На цю зустріч у Берлін радники президентів України та Росії прибули з дещо різною метою. У Києві заявляли про необхідність розблокувати роботу тристоронньої контактної групи, щоб поговорити про обмін полоненими та відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду.
Тут і додати більше нічого, кажуть армійці. Окопна виснажлива війна, яку часто називають перемир'ям.