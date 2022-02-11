Прем'єри - на фронті. Литовська очільниця уряду Інгріда Шимоніте разом із Денисом Шмигалем поїхали сьогодні у місто Щастя, на Луганщину.

Це не перший подібний візит закордонних політиків. До лінії розмежування закордонні гості їздять мало не щодня, все, аби вони на власні очі бачили, що таке війна. Шимоніте, каже, що була вражена наскільки мужньо українці захищають свою свободу та запевнила, що Литва надасть усю необхідну підримку, аби не допустити ескалації.

Інґріда Шимоніте, прем'єр-міністр Литви: