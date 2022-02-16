Украинские власти обратились в Совет Безопасности ООН с предложением обсудить обращение о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Киев просит рассмотреть ситуацию с этим обращением 17 февраля. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Украина официально обратилась в Совет Безопасности ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании так называемой "ЛДНР", что подрывает Минские договоренности и процесс мирного урегулирования. Призываем рассмотреть вопрос на заседании по Минским соглашением 17 февраля.

Напомним, 15 февраля, Госдума одобрила постановление об обращении к президенту России о необходимости признания "ДНР и "ЛНР".

Верховная Рада Украины призвала другие страны не признавать возможные решения Москвы относительно "ДНР" и "ЛНР". Владимир Путин заявил на совместной с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пресс-конференции, что Госдума, обратившись к нему с просьбой признать "ДНР" и "ЛНР", ориентируется на общественное мнение, и подавляющее большинство россиян сочувствует жителям Донбасса.

Как сообщали "Подробности", 19 января депутаты Госдумы от КПРФ, в том числе главный коммунист России Геннадий Зюганов, внесли проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании "республик" на Донбассе.