Национальная комиссия по стандартам государственного языка возобновила работу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

9 февраля состоялось заседание Нацкомиссии, во время которого было принято решение назначить временно исполняющим обязанности главы комиссии Владимира Мозгунова. На днях под председательством министра образования и науки Сергея Шкарлета состоялось совещание, в ходе которого участники обсуждали проблемные вопросы организации работы комиссии.

Национальная комиссия по стандартам государственного языка является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через министра образования и науки. МОН призывает всех членов Национальной комиссии по стандартам государственного языка, независимо от своих убеждений, сделать все возможное, чтобы комиссия полноценно выполняла полномочия.

Отмечается, что на совещании было рекомендовано инициировать создание межведомственной рабочей группы по проверке состояния исполнительской дисциплины в НКСДМ. О результатах были проинформированы члены Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике.

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