Украина приветствует саммит президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Украинская сторона надеется на договоренность об отводе российских войск от границ.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает BFM TV.

Прибыв на встречу со своими коллегами из ЕС, Кулеба заявил, что Украина приветствует саммит Байдена и Путина.

"Мы считаем, что стоит попробовать любые усилия, направленные на дипломатическое решение. Мы надеемся, что два президента выйдут из комнаты с соглашением о выводе российских войск из Украины", - сказал он.

Госсекретарь при МИД Франции считает, что возможный саммит Путина и Байдена состоится не раньше четверга. Он может пройти на нейтральной территории.

В Кремле также не исключают возможность контактов Путина и Байдена.

"При необходимости они могут быть согласованы оперативно, конкретных планов нет, есть понимание по переговорам Лаврова и Блинкена", - заявил пресс-секретарь Путина.

Напомним, Путин и Макрон 20 февраля обсудили вопрос обострения ситуации на Донбассе и договорились о заседании ТКГ по Донбассу.

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