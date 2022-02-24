Путин призвал украинских военных сложить оружие и заявил о проведении "спецоперации" [ Редактировать ]
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе.
"Мною принято решение о начале военной операции. Будем идти к демилитаризации и денацификации Украины, и засудим всех тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления", - сказал Путин.
Путин добавил, что рассчитывает на консолидированную позицию российского парламента по поводу начала военной операции на Донбассе.
Вечером 23 февраля в Кремле сообщили о получении обращения главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР", Дениса Пушилина и Леонида Пасечника с просьбой оказать им военную помощь.
Напомним, что 21 февраля Владимир Путин признал суверенитет "ДНР" и "ЛНР", а также подписал с их главарями договор о дружбе сотрудничестве и взаимной помощи, который также предусматривает отправку российской армии на Донбасс. На следующий день Госдума и Совет федерации единогласно поддержали решение Путина и ратифицировали документы.
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