Оккупанты наступают на Киев, ВСУ держат оборону - Генштаб [ Редактировать ]
Противник продолжает наступательные действия по избранным направлениям. Основные усилия оккупантов сосредоточены в Полесском, Северском, Слобожанском и Таврическом операционных районах. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
- Основной целью операции оккупантов является окружение и блокировка Киева, демилитаризация и денационализация Украины, принуждение украинского руководства к изменению политического курса на российских условиях.
- Подразделения российских войск теряют наступательный темп, ожидают введения в бой дополнительных подразделений и вынуждены останавливаться для пополнения запасов.
- На Полесском направлении до семи батальонных тактических групп враг остановлен в районах Бородянки, Бучи, Вышгорода. Российские захватчики частично потеряли боеспособность и пытаются перегруппироваться.
- Российские оккупанты предприняли попытку высадки воздушного десанта в районе Томиловки и на аэродроме Васильков (десант уничтожен).
- В Северщине российские оккупанты силами до 14 БТГр продолжают наступление с целью блокирования Киев с северо-востока, но остановлены подразделениями ВС Украины в районе городов Нежина, Большой дороги, Обывева.
- Также наступление оккупантов остановлено в районах Сум, Прилук и Киева.
- В этом направлении за время операции введено 17 БТГр. Резервов у оккупанта не осталось.
- На Слобожанщине до 12 батальонных тактических групп россиян из состава 1 танковой и 20 общевойсковой армий остановлены перед Ахтыркой и в районах Богодухова, Дергачей, Печенегов.
- На Таврическом направлении противник продолжает наступательные действия и вынужден вводить вторые эшелоны в направлении – до 3 БТГр из состава 58 общевойсковой армии Южного военного округа.
- Слобожанская группировка ВСУ продолжает ведение оборонной операции. Остановило и удерживает превосходящую силу российских оккупантов.
- Группировка Воздушных Сил ВСУ осуществляет отражение воздушных ударов противника. Продолжает ведение систематических боевых действий.
- В течение суток авиацией Воздушных Сил выполнено 34 самолета/вылета на огневое поражение скоплений живой силы и техники в районе железнодорожной станции Городня Черниговской области и автомобильного моста в районе населенного пункта Херсон.
- ВАYRАКТАR – ТВ2 поразил целые южнее аэродрома Гостомель.
Группировка объединенных сил ведет оборонительную операцию, удерживает занятые позиции вдоль линии разграничения. Противник не имеет успеха нет ни в одном из направлений.
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